İstanbul Modern’in, The Museum of Modern Art (MoMA) ve MoMA PS1 işbirliğiyle, Garanti Bankası, Polimeks ve VitrA eş sponsorluğunda gerçekleştirdiği YAP İstanbul Modern: Yeni Mimarlık Programı’nın ilk geçici yapısı ‘Göğe Bakma Durağı’ müzenin bahçesinde ziyarete açıldı.

SO? Mimarlık ve Fikriyat’ın tasarlayıp uyguladığı ‘Göğe Bakma Durağı’, 20 Ekim tarihine kadar her yaştan ziyaretçiyi ücretsiz olarak müze bahçesine bekliyor. Bu alan ayrıca temmuz ayından itibaren İstanbul Modern’in düzenleyeceği etkinlikler için kullanılacak. Küratörlüğünü Çelenk Bafra ve Pelin Derviş’in üstlendiği sergide projelerle ilgili video, fotoğraf ve maketlerin yanı sıra yapım süreciyle ilgili hazırlanan video da görülebilir.