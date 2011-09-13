-Goga: Türkiye'nin yardımlarını unutmayacağız BİNGAZİ (A.A) - 13.09.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Abdülhafiz Goga, Türkiye'nin savaşta yaralanan Libyalılara yardım eden ilk ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yardımlarını hiç unutmayacağız" dedi. Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi üyeleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın ziyareti öncesi UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil ve UGK Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril geçen hafta sonunda Bingazi'den başkent Trablus'a geçtiler. Bingazi'de kalan UGK Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Abdülhafiz Goga, Türkiye'ye mücadelelerinde arkalarında durduğu için teşekkür etti. Türkiye'nin her alanda UGK ve Libya halkına yardımcı olduğunu anlatan Goga, "Türkiye ve Türk halkıyla gelecekte de çok iyi ilişkilerimiz olacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde gelecekte birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız" dedi. Türkiye'nin insani yardımlarına vurgu yapan Goga, "Türkiye savaşta yaralananlara yardım elini uzatan ilk ülke oldu. İlk önce Türkiye yardımımıza koştu. Bazı yaralılar tedavi için Türkiye'ye götürüldü. Türkiye'nin yardımlarını hiç unutmayacağız" diye konuştu. Bingazi ve Libya genelinde daha önce faaliyette olan Türk şirketlerine Libya'ya dönme çağrısı yapan Goga, Türk şirketleriyle gelecekte de çok önemli projeler yapacaklarını kaydetti. -"Kaddafi'nin Sebha'da olduğunu tahmin ediyoruz"- Muammer Kaddafi yanlılarının elinde bulunan kentlerde süren çatışmalara ilişkin de bilgi veren Goga, Sirte ve Beni Velid'i birkaç gün içinde ele geçireceklerini, ancak Sebha'yı almanın zor olabileceğini söyledi. Muammer Kaddafi'nin ailesi ve yandaşlarının ülkeyi terk etmeye başladığını belirten Goga, bunun Kaddafi yanlılarının umutlarının tükendiği anlamına geldiğini vurguladı. Çölde birçok farklı yol olduğuna işaret eden Goga, bu nedenle Kaddafi yanlılarının ülkeden kaçmalarına engel olamadıklarını belirtti. Kaddafi'nin oğullarından Saadi ve bazı üst düzey Kaddafi yanlılarının Nijer'e kaçtığını hatırlatan Goga, Nijer'den kendilerine yapılan açıklamada, kaçakların "insani kaygılarla" ülkeye kabul edildiğinin bildirildiğini söyledi. Goga, "Nijer'den Kaddafi'nin oğlu Saadi ve diğer yöneticilerin iadesini isteyeceğiz" diye konuştu. Kaddafi'nin nerede olduğunu net olarak bilemediklerini ifade eden Goga, "Büyük bir coğrafya olduğu için Kaddafi'nin tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz, ama Sebha'da olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Sebha'da ciddi bir direniş beklediklerini ifade eden Goga, "Libya tamamen özgürleştirilene kadar UGK Trablus'a taşınmayacak" diye konuştu.