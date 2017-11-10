T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Gofretli tacizci' tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da gofretle kandırdığı kız çocuğu 9 yaşındaki H

10 Kasım 2017 20:19

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da gofretle kandırdığı kız çocuğu 9 yaşındaki H.Ö.\'yü 4 aydır istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan fayans ustası 54 yaşındaki H.A., tutuklandı. H.A\'nın polisteki ifadesinde, \"Şimdi ne söylesem inanmayacaksınız\" dediği ortaya çıktı.
Muratpaşa İlçesi\'ndeki bir ilkokulda 4\'üncü sınıf öğrencisi H.Ö., sınıf öğretmenine, aynı binada oturan komşuları H.A.\'nın kendisine yaklaşık 4 aydır gofret alıp eve götürdüğünü, yatırdıktan sonra üzerine abandığını, bunu en son 5-6 gün önce yaptığını söyledi. Okul yönetiminin durumdan haberdar edilmesi üzerine polise haber verildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuk babası H.A.\'yı gözaltına aldı. H.A.\'nın polisteki ifadesinde, \"Şimdi ben size ne söylesem inanmayacakcaksınız\" dediği ortaya çıktı.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYAMuratpaşaOkulEmniyet MüdürlüğüAsayişMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24