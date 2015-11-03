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Dünya
Deutsche Welle

Goebbels benzetmesine soruşturma

Dresden Başsavcılığı, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ı Nazilerin propaganda bakanı Joseph Goebbels ile karşılaştıran Pegida kurcusu Lutz Bachmann hakkında soruşturma başlattı.

03 Kasım 2015 15:38


Almanya'da İslam ve göç karşıtı Pegida (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketinin kurucusu Lutz Bachmann'ın pazartesi günü Dresden'de düzenlenen gösteride, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas hakkında "Maas'ın Goebbels ve Karl-Eduard von Schitzler'den sonra en kötü zihinsel kundakçılardan biri" demesi üzerine savcılık harekete geçirdi.

Dresden Başsavcılığı'nın Bachmann hakkında hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattığı bildirildi. Ancak Bachmann hakkında ceza davası açılabilmesi için Bakan Maas'ın suç duyurusunda bulunması gerektiğine dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Bakan'ın Bachmann hakında suç duyurusunda bulunmayacağı belirtildi.

Pegida kurucusu Bachmann, 8 bin kişi önündeki konuşmasında Başbakan Merkel'in mülteci politikasını da eleştirmiş ve "mültecilerin entegre edilemeyeceğini ve Alman istihdam piyasası için uygun olmadıklarını" savunmuştu.

SPD tepkili

Pegida gösterisinde Bachmann'ın yaptığı Nazi karşılaştırmasına Bakan Maas'ın mensubu olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri sert tepki gösterdi. SPD Genel Sekreteri Yasmin Fahimi, Spiegel haber portalına açıklamasında, bu karşılaştırmanın bir gaf olmadığını, kasıtlı bir şekilde yapıldığını belirtti. Fahimi, Bachmann'ın benzetmesinin 'beyinsizlikle eşdeğer' olduğunu söyledi.

SPD Genel Başkan Vekili Ralf Stegner de tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi ve Bachmann için "Pegidiot" (Pegida ahmağı) tabirini kullandı.

Pegida'ya karşı Gegida

Dresden'de dün düzenlenen Peghida gösterisine yaklaşık 8 bin kişi katılmıştı. Dresden'de düzenlenen "Gegida" adındaki Pegida karşıtı gösteriye de yüzlerce kişi katıldı. Katılımcılar tahriklere kapılmama çağrısı yaparak, hoşgörü ve çok kültürlüğe açık olma çağrısı yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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