'Göçün avantajından yararlanalım'



Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2013 yılında yaklaşık 1 milyon 226 bin kişi Almanya'ya göç etti. Göç edenlerin 727 bininin Avrupa Birliği ülkelerinden olduğu belirtildi. Federal İstatistik Dairesi'nin 2013 yılı verileri, kısa süre önce Almanya'nın en sevilen göç ülkelerinden olduğunu açıklayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin verileriyle de uyum gösteriyor. OECD raporunda, Almanya'nın göç edilen ülkeler sıralamasında ABD'den sonra ikinci olduğu açıklanmıştı.

'Eski ve yeni Almanlara' hoşgörü çağrısı

İş böyle olunca Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da Berlin'de Alman vatandaşlığına geçenler için yapılan kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, vatandaşlara göçün sağlayacağı avantajlardan yararlanma çağrısı yaptı. Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, neredeyse her beş Alman vatandaşından birinin kökenlerinin yurtdışına dayandığına dikkat çekerek, Almanya'nın homojen ve tek renkli bir ülke olabileceğini düşünmenin gülünç olacağını ifade etti. Almanya Cumhurbaşkanı "eski ve yeni Almanların", "aynı ama aynı zamanda farklı" kişiler olarak birbirlerine karşı hoşgörülü olmaları çağrısı yaptı, dış göçe bağlı olarak gelişen çeşitlilikten korkulmaması aksine iyi karşılanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bonn Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Eğitim Enstitüsü Başkanı Hıdır Çelik de benzer görüşte. Çelik, göçmenlerin Almanya için bir kazanım olarak kabul edilmesi gerektiğini ve göçmenlerin ülke ekonomisi ve ekonominin istikrarı için önemli olduklarını ifade etti. Çelik, Almanya'daki göçmenlerin, kazandıkları paraları ülkelerindeki ailelerine de gönderip destek sağladıklarını ve bu sayede krizdeki ülkeler için de yararlı olduklarını belirtti.

Hıdır Çelik'e göre önemli olan, Almanya'nın iş gücü açığı için önemli olan insanların ülkede tutulıp tutulamayacağı. Çelik, kriz ülkelerinde istikrar sağlanır sağlanmaz ya da ekonomik kalkınma rayına girdiğinde bu insanların ülkelerine döneceğini ifade etti.

Almanya en sevilen ikinci ülke

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, ülkelerin göç oranlarını değerlendirirken, göçmen kavramını yabancı bir ülkede en az bir yıl yaşayan kişi olarak ele alıyor. OECD buna göre Almanya'da 2011'den 2012'ye göç oranlarının yüzde 38'e çıktığını açıkladı. Almanya'ya göçün artmasının ilk nedeni olarak da birçok ülkedeki borç krizleri gösteriliyor. Almanya'da iş bulma şansı olduğundan, Avrupa'nın güneyindeki ülkelerden özellikle de fen bilimleri uzmanları, mühendisler, matematikçiler ve bilgisayar uzmanları Almanya'yı tercih ediyorlar. Zira AB vatandaşı ülkelerin vatandaşlarının, ilk etapta Almanya'da üç ay kalma hakları bulunuyor.

Almanya'ya daha uzun süreli yaşamak üzere de göçmenler geliyor. Üstelik de sadece ülkelerinde ekonomik kriz olduğu için değil. OECD'den Thomas Liebig, artık Alman firmaları ve yabancı çalışanlar arasında bir uyumun başladığını ve karşılıklı isteklerin artık anlaşıldığını belirtti. Liebig, firmaların bir yabancı çalışan üzerinden, farklı kişilere de ulaştığını ve ülkeye bu yolla kalifiye çalışanlar geldiğini belirtti. Osnabrück Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü'nden Joachen Oltmer, tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda göç hareketlerinde bir döngü gözlemlendiğini ifade etti.