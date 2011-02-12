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GÖÇÜKTEN OPERATÖR KURTARILDI HATAY (A.A)

12 Şubat 2011 15:25

-GÖÇÜKTEN OPERATÖR KURTARILDI HATAY (A.A) - 12.02.2011 - Hatay'da, kum ocağında meydana gelen göçükte, belinden aşağısı kum altında kalan kepçe operatörü, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Merkeze bağlı Narlıca beldesi Adnan Menderes Caddesi yakınında bulunan kum ocağında, çalışma sırasında göçük meydana geldi. Belinden aşağısı kumun altında kalan ve iş makinesine sıkışan kepçe operatörü Kazım Soyla (47), olay yerine gelen Antakya Belediyesi itfaiyesi ile sivil savunma ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışıldı. Ekipler, sıkıştığı iş makinesinin parçalarını sökerken İl Emniyet Müdürlüğü personeli de konuşturarak Soyla'yı sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu Soyla kurtarılarak, kaldırıldığı Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yetkililer, Soyla'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirttiler. Narlıca Belediyesi Personel Şefi Hasan Sertel, hazine arazisi olan alandan köy hizmetleri ekiplerinin kum aldığını, ancak özel bir firma tarafından yapılan bugünkü çalışmanın kaçak olduğunu açıkladı. Kum ocağında yapılan çalışmayla ilgili bilgilerinin bulunmadığını, bilinçsiz bir şekilde malzeme alındığını savunan Sertel, göçük meydana gelmesi üzerine olayı duyduklarını söyledi.

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