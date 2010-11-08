-GÖÇÜKTEKİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ KIRIKKALE (A.A) - 08.11.2010 - Kırıkkale'de kanalizasyon çalışması yaparken kayan toprağın altında kalarak 1'i ölen diğeri yaralanan 2 işçinin kimlikleri belirlendi. Kırıkkale Tren Garı sahasında 4 metre derinlikteki çukurda kanalizasyon çalışması yaparken kayan toprağın altında kalarak ölen işçinin Mustafa Yaşarken (35), yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçinin de Muharrem Kara (45) olduğu belirlendi. Olayda hayatını kaybeden Mustafa Yaşarken'in Çorum'dan gelerek 2 gün önce işe başladığı öğrenildi.