T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Göçükteki madenciyi robot kurtaracak

TÜBİTAK, maden kazalarında göçük altındakileri kurtaracak uzaktan kumandalı robot geliştirdi

15 Ağustos 2013 08:53

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, maden kazalarındaki arama-kurtarma çalışmalarında uzaktan kontrollü mobil robotlar kullanılacağını açıkladı.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Ergün, TÜBİTAK'ın geliştirdiği robotların kazalara hızlı müdahale ederek can kaybını azaltacağını bildirdi. Bakan Ergün, TÜBİTAK ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) arasında imzalanan projeyle arama-kurtarma sırasında yaşanan yaralanma, gaz zehirlenmesi gibi tehlikeli durumların ortadan kaldırılmasının amaçlandığını kaydetti. Kurtarma robotları ekimden itibaren kullanılmaya başlanacak. Her maden ocağı bir robot bulunduracak. 
Türkiye'de göçük, grizu patlaması, gaz zehirlenmesi gibi nedenlerle maden kazalarında 1941'den bu yana 4 bin kişi hayatını kaybetti. Kayıpların büyük bölümü yaralılara zamanında ulaşılamamasından kaynaklanıyor. 
 

ETİKETLER

göçükmadenrobottübitak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24