Göçükteki madenciyi robot kurtaracak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, maden kazalarındaki arama-kurtarma çalışmalarında uzaktan kontrollü mobil robotlar kullanılacağını açıkladı.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Ergün, TÜBİTAK'ın geliştirdiği robotların kazalara hızlı müdahale ederek can kaybını azaltacağını bildirdi. Bakan Ergün, TÜBİTAK ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) arasında imzalanan projeyle arama-kurtarma sırasında yaşanan yaralanma, gaz zehirlenmesi gibi tehlikeli durumların ortadan kaldırılmasının amaçlandığını kaydetti. Kurtarma robotları ekimden itibaren kullanılmaya başlanacak. Her maden ocağı bir robot bulunduracak.

Türkiye'de göçük, grizu patlaması, gaz zehirlenmesi gibi nedenlerle maden kazalarında 1941'den bu yana 4 bin kişi hayatını kaybetti. Kayıpların büyük bölümü yaralılara zamanında ulaşılamamasından kaynaklanıyor.