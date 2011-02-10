-GÖÇÜKTEKİ KAYIP SAYISI 9'A ÇIKTI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 10.02.2011 - Kahramanmaraş'ta açık kömür üretim sahasında yaşanan göçük sonrasında jandarmanın yürüttüğü çalışma sonucunda, 9 kişinin kayıp olduğu belirlendi. AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, jandarma, sahada kömür üretimi yapan Park Teknik firması yöneticileriyle yaptığı görüşmeler ve arama çalışmaları sonucunda, kömür üretim sahasında olmaları gerektiği bildirilen 9 kişiye ulaşamadı. Kayıp kişilerin makine operatörleri Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Kemal Elmas, makine mühendisi Cuma Yıldırım, jeoloji mühendisi Halil Tatlı, elektrikçi Rüşen Demir ve drenaj işçisi Aydoğan Polat olduğu belirlendi. Ulaşılamayan diğer 2 kişinin ise adının ''Adnan'' olduğu öğrenilen bir dozer operatörü ile mesleği öğrenilemeyen Turhan Gökhan olduğu tespit edildi. Bu arada, göçük yaşanan Çöllolar açık kömür üretim sahasında, askerler ve Park Teknik Şirketi işçileri tarafından arama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalara işçi yakınları da katılıyor.