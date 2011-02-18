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Yaşam

GÖÇÜKTEKİ 9 KİŞİYE GIYABİ CENAZE NAMAZI KAHRAMANMARAŞ (A.A)

18 Şubat 2011 16:12

-GÖÇÜKTEKİ 9 KİŞİYE GIYABİ CENAZE NAMAZI  KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 18.02.2011 - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kömür üretim sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 kişi için Afşin ve Elbistan'da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı öncesi Afşin ve Elbistan'daki bütün camilerde 9 kişinin ismi tek tek okunarak sala verildi.  Afşin Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazını kıldıran Kahramanmaraş Müftüsü Bekir Gülce, ''Bir hafta önce meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olur'' dedi.  Cenaze namazına katılan TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil de ''Çok üzüntülüyüz. Keşke vatandaşlarımızı kurtarabilseydik ama büyük bir toprak kitlesi var. Bir afetle karşı karşıya kaldık'' dedi. Afşin Belediye Başkanı Fazlı Aydoğan ile toprak altında kalanların aileleri ve yakınlarının katıldığı gıyabi cenaze namazı sırasında bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Öte yandan, Almanya'dan gelecek teknik ekibin bugün Afşin'de olması bekleniyor. Bu arada, heyelan bölgesinin hemen yanından geçen Hurman Çayı'nın bir bölümüne, suyun heyelan bölgesine sızmaması için betondan set yapılacağı belirtildi.  Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada 10 Şubatta meydana gelen heyelanda, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı toprak altında kalmıştı.

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