Göçükte toprak altında kalan çocuk yaralandı

KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 15 yaşındaki Selami Gürbüz, yaralı olarak kurtarıldı.

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi 639 Sokak\'ta bir inşaat alanında kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İş makinelerinin çalıştığı bölgede oluşan göçükte, bu sırada bölgede bulunan Selami Gürbüz, toprağın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla toprak altından çıkarılan Gürbüz, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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