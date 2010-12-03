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GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI ZONGULDAK (A.A)

03 Aralık 2010 18:01

-GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI ZONGULDAK (A.A) - 03.12.2010 - Zonguldak'ta özel kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi, 26 saat sonra kurtarıldı. İnağzı Mahallesi Askeri Tepe mevkisinde, özel firmanın işlettiği kömür ocağında, dün öğle saatlerinde tavan kısmından toprak ve kömür kayması sonucu oluşan göçüğün altında kalan evli ve 2 çocuk babası Çetin Kara (38) yoğun çalışma sonucu kurtarıldı.  Boğaz kısmına kadar göçük altında kalan ve üzerindeki yığınların kaldırmasına karşın uzun süren çabalara rağmen ayak kısmı kurtarılamayan madenci, 26 saatlik çalışma sonucu kurtarılabildi. Ocağa giren 112 Acil Servis ekipleri kontrolünde sedyeye konularak madenden çıkarılan Kara, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Madencinin kurtarılması sonrası eşi Azime Kara ve yakınlarının sevinç gözyaşı döktükleri gözlendi.

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