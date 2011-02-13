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GÖÇÜK BÖLGESİNE TTK'DAN UZMAN EKİP ZONGULDAK (A.A)

13 Şubat 2011 22:56

-GÖÇÜK BÖLGESİNE TTK'DAN UZMAN EKİP ZONGULDAK (A.A) - 13.02.2011 - Kahramanmaraş'ta, Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada yaşanan göçükle ilgili kurtarma çalışmalarını yerinde tespit etmek üzere Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 3 kişilik uzman ekibin, karayolu ile Kahramanmaraş'a hareket ettiği bildirildi. TTK Genel Müdür Yardımcısı Çetin Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçükte kaybolanların bulunması ve yapılacak çalışmalarla ilgili 3 mühendisten oluşan uzman ekiplerinin, Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktığını söyledi. TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına ait araçla yola çıkan ekibin, en kısa zamanda bölgeye ulaşarak göçüğün meydana geldiği alanda tespitlerde bulunacağını anlatan Onur, ''Ekiplerimiz, orada ne olduğunu anlamak, TTK olarak ''yapılacak bir şey var mı, yardımımız dokunur mu'' gibi tespitlerde bulunacaklar'' dedi. Zonguldak'taki ocaklarda göçük, grizu ve kömür patlaması, karbonmonoksit zehirlenmeleri, metan gazı ve karbondioksit boğulmaları gibi çok sayıda kazalara müdahale eden ekipler; göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma konularında tecrübeli uzman personellerden oluşuyor. Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür üretilen sahada iş makinesi çalışırken meydana gelen göçükte 2 işçinin hafif yaralandığı, 9 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

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