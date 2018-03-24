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Göçük altıda kalan işçi ağır yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan Ahmet Emre Yakar (20) ağır yaralandı

24 Mart 2018 05:07

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan Ahmet Emre Yakar (20) ağır yaralandı.
Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi\'nde meydana geldi. Marangozlar Sitesi yakınlarında kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada işçi Ahmet Emre Yakar, toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Yakar\'ın toprak altında kaldığını gören arkadaşları sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartılan Yakar, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yakar, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan  Ahmet Emre Yakar\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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