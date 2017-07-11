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"Göçmenlik açısından en iyi ülkeler" listesinde Türkiye 42'nci sırada

Türkiye vatandaşlık hakları başlığında 0.4, yaşam standartları başlığında 1.7 puan aldı

11 Temmuz 2017 18:41

US News and World Report dergisi , "göçmenlik açısından en iyi ülkeler" listesini açıkladı. Ülkelerin göçmenlere sağladığı olanaklara dayanarak hazırlanan listede İsveç birinci sırada yer aldı. 80 ülkenin bulunduğu listede Türkiye ise 42. sırada yer alıyor.

Özellikle hazırladığı "en iyi üniversiteler" listeleri ile tanınan US News and World Report dergisi, 80 ülkeyi çeşitli başlıklarda 10 üzerinden puanlayarak sıraladı. Türkiye vatandaşlık hakları başlığında 0.4, yaşam standartları başlığında 1.7, girişimcilik olanakları başlığında 1.6, piyasa açıklığı başlığında 2.8 ve miras hakları başlığında 7.9 puan aldı.

Listenin ikinci sırasında Kanada yer alırken, Avustralya üçüncü, İsviçre dördüncü, Almanya ise beşinci oldu.

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