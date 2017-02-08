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Dünya

Göçmenlerin ABD'de kurduğu dev şirketler

Sovyetler Birliği’nden ABD’ye göç eden Sergey Brin, bugün binlerce Müslüman göçmen gibi kapı dışı edilseydi, Google diye bir hizmete sahip olmayabilirdik

08 Şubat 2017 22:25

ABD Başkanı Trump’ın çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklaması, başta teknoloji şirketleri olmak üzere iş dünyasının her kesiminden büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Son olarak Google, Apple, eBay, Facebook ve Microsoft’un da aralarında bulunduğu 100’e yakın şirket, Trump’ın vize yasağının ABD Anayasası’nı ihlal ettiğini savunan ortak bir bildiriye imza atarak hukuki sürece dahil oldu.

Ülkede bankacılıktan savunmaya kadar birçok sektörde faaliyet gösteren dev şirketlerin, vize yasağına karşı çıkmasında ticari nedenlerin yanı sıra kurucularının göçmen olması da önemli rol oynuyor.

 

Göçmenler olmasaydı…

 

ABD’nin kapıları beyaz milliyetçilerin istediği gibi göçmenlere kapalı olsaydı, bugün milyonlarca Amerikalının ürün ve hizmetlerinden yararlandıkları birçok şirket belki de hiçbir zaman kurulamayacaktı.

Suriyeli göçmen Abdulfettah Jandali’nin ülkeye girişi bugün olduğu gibi yasaklansaydı oğlu Steve Jobs, teknoloji devi Apple’ı dünyaya kazandıramayabilirdi. Şirketin şu anki Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, “Göç olmasaydı, Apple olmazdı” ifadeleriyle bunu açıkça dile getirdi.

Benzer şekilde, eBay’in kurucusu İranlı Pierre Morad Omidyar ve ailesi ülkeye alınmasaydı, milyonlarca Amerikalının rahatça alıveriş yaptığı eBay belki hiçbir zaman kurulmayabilirdi.

6 yaşında ailesiyle beraber Sovyetler Birliği’nden ABD’ye göç eden Sergey Brin, bugün binlerce Müslüman göçmen gibi kapı dışı edilseydi, Google diye bir hizmete sahip olmayabilirdik. Brin de ülkede Trump’ın vize yasağına yönelik protestolara katılan binlerce kişi arasında yer aldı. Ayrıca, Google’ın şu anki CEO’su Hindistan doğumlu Sundar Pichai, Apple’ın 200’e yakın yabancı çalışanından sadece biri…

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Facebook’un ortak kurucusu Brezilyalı Eduardo Saverin, eğitimi için ABD’ye gelemeseydi, Mark Zuckerberg ile tanışıp Facebook’u ortaya çıkaramazdı. Yüzlerce yabancı çalışana sahip olan Facebook’un CEO’su Zuckerberg ve mülteci bir aileden gelen eşi Priscilla Chan da Trump’ın yasağına ilk günden bu yana karşı çıkanlar arasında yer alıyor.

ABD’nin en büyük savunma şirketlerinden Boeing ve General Dynamics de göçmenler tarafından kurulan işletmeler arasında yer alıyor. ABD ordusuna hizmet eden bu iki şirketten Boeing, ailesi Avusturya’dan göçen William Boeing tarafından kuruldu. ABD’de ilk denizaltı gemisini ise General Dynamics’in kurucusu İrlandalı göçmen John Holland’a borçlu…

Intel, IBM, Bank of America, AT&T, Youtube, Yahoo, Goldman Sachs, Tesla, SpaceX, Sikorsky ve Oracle yine göçmenler tarafından kurulan dev Amerikan şirketleri arasında yer alıyor. 

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