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Göçmenleri Yunanistan diye Tekirdağ’a bıraktılar

Afganistan uyruklu 3 kişi, Hayrabolu ilçesine bırakıldı

03 Mart 2016 23:36

Avrupa’ya gitmek için İstanbul’dan yola çıkan Afganistan uyruklu 3 kişi, Yunanistan diye Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bırakıldı.

Hürriyet’in haberine göre, yaşadıkları ülkeden kaçarak Avrupa’da yaşama hayalleri kuran 3 Afganistanlı, Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikten sonra Yunanistan’a geçebilmek için insan kaçakçıları ile anlaştı. 

Minibüs ile getirilen kaçakları “Burası Yunanistan” diyerek Hayrabolu’nun Övenler Mahallesi’ne bırakan insan tacirleri kaçtı. 

Yolda kaçakları görenlerin ihbarı ile gelen Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 Afganistanlıyı yakaladı. 

Sağlık kontrollerinden geçirilen 3 kaçak işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.

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