-GÖÇMENLERİ ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ TAHLİYE EDECEK CENEVRE/LÜKSEMBURG (A.A) - 12.04.2011 - Uluslararası Göç Örgütü, Libya'nın kuşatma altındaki liman kenti Misrata'da sıkışıp kalmış binlerce göçmeni yakında tahliye etmeye başlayacağını bildirdi. Merkezi Cenevre'de bulunan kuruluşun sözcüsü Jumbe Omari Jumbe basın toplantısında yaptığı açıklamada, Libya'nın liman kenti Misrata'da mahsur kalan binlerce göçmen işçiyi tahliye etmek üzere kiraladıkları bin yolcu kapasiteli bir feribotun dün İtalya'nın güneyindeki Brindisi'den hareket ettiğini belirtti. Libya makamları ise dün gece yaptıkları açıklamada, Libya topraklarında insani yardım örtüsü altındaki tüm girişimlerin "sert bir direnişle" karşılaşacağını açıklayarak, silahlı Libyalıların Misrata'yı savunmaya hazır oldukları tehdidinde bulunmuştu. -İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI HAGUE Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, NATO'yu Libya'daki sivil halkı korumak için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırarak, diğer ülkeleri de ellerindeki imkanları bunun için kullanmaya davet etti. Hague, Lüksemburg'daki AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, NATO çerçevesindeki çabalarını sürdürmeleri ve yoğunlaştırmaları gerektiğini belirterek, "Bu nedenle İngiltere, Libya'daki sivil halkı tehdit eden, yerdeki hedefleri vurabilecek ilave savaş uçakları sağladı. NATO sayesinde üç hafta önce Bingazi halkı dahil binlerce yaşam kurtarıldı" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de daha önce yaptığı açıklamada, NATO'nun Libya lideri Muammer Kaddafi'nin silahlarını etkisiz hale getirmek ve sivil halkı korumak konusunda üzerine düşenleri tam olarak yapmadığını söylemişti. -ÇİN'DEN ARAP BİRLİĞİ'NİN ÇABALARINA DESTEK Pekin yönetimi, Arap Birliği'nin Libya'daki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan çabalarını takdirle karşıladığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hong Ley, "Arap Birliği arabulucularının son günlerde Libya'daki diplomatik çabalarını ve krizin sona erdirilmesi için önerdikleri yol haritasını not ettiklerini" belirtti. Sözcü Hong, Pekin'deki olağan basın toplantısında, ilgili tarafların bir an önce ateşkes sağlamalarını ve krizi diyalog ve görüşme yoluyla barışçı şekilde çözmelerini beklediklerini söyledi. Çinli yetkili, uluslararası topluma da görüşmelerin ilerletilmesi ve barışın yeniden sağlanması için çaba harcamaları çağrısını yineledi. "KADDAFİ GÜÇLERİ MUHALİFLERİ İDAM EDİYOR" Uluslararası Af Örgütü, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, ülkede muhalifleri infaz ettiği bilgisine ulaştıklarını bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, Kaddafi güçlerinin yakaladığı muhaliflerin elleri arkalarından bağlanmış, başlarından vurulmuş cesetlerinin bulunduğu, ülkede başka insan hakları ihlallerinin yapıldığına dair de güçlü kanıtların olduğu belirtildi. Açıklamada, 6 haftadır Libya'nın doğusunda bulunan heyetlerin topladığı bilgilere göre Kaddafi güçlerinin, silahsız protestocuları kasten öldürdükleri ve çatışmalardan kaçan sivillere saldırdıkları bildirildi. Örgüt, araştırmacılarının, Ecdebiye kenti yakınında 2 Libyalı muhalifin elleri arkalarından bağlanmış, başlarından vurulmuş cesetlerini gördüğünü, yine benzer 4 olayla ilgili güvenilir bilgi elde ettiklerini açıkladı. Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika yöneticisi Malcolm Smart, bu cinayetlerin güçlü bir biçimde Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından işlendikleri fikrini verdiğini ifade ederek, "Yakalanan bir savaşçının kasten öldürülmesi bir savaş suçudur" dedi. -NATO UÇAKLARI LİBYA'YA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ NATO savaş uçaklarının Libya'ya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Libya'nın devlete ait El Cemahiriye televizyonunun haberinde, NATO savaş uçaklarının bugün başkent Trablus'un güneyindeki Kikla kasabasına düzenledikleri saldırıda polis ve sivillerin öldüğü belirtildi. Haberde olayın ayrıntıları ve saldırı sonucu ölen ve yaralananların sayısı hakkında bilgi verilmedi.