Göçmenleri ölüme götüren teknenin organizatörlerinden biri yakalandı

Rumelifeneri’nde 27 kaçak göçmen ve tekne kaptanı Cem Gök’ün öldüğü, 15 kişinin de denizde kaybolduğu tekne faciasında, organizatörlerden biri olduğu iddiasıyla aranan Kerem Şenay Çakan evinde yakalandı. Polis Kerem Şenay Çakan’ın ortağı olduğu iddia edilen Afgan organizatör Abdullah Ş. her yerde arıyor.

Afganlı kaçakları ve asıl mesleği taksicilik olan kaptan Cem Gök’ü 8.5 metrelik tekneyle ölüme yolladıkları iddia edilen organizatörler Kerem Şenay Çakan ve Afgan Abdullah Ş., facianın meydana geldiği 2 Kasım’dan bu yana her yerde aranıyordu.



Polis Kerem Şenay Çakan’ı dün evinde yakaladı. Kerem Şenay Çakan gözaltına alındıktan sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kazayla ilgili daha önce gözaltına alınan teknenin ruhsat sahibi Doğan Odacıoğlu ve arkadaşı Serkan Uyar insan kaçakçılığı ve birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilmişlerdi.



Serkan Uyur mahkemedeki ifadesinde, tekneyi Kerem Şenay Çakan’ın verdiği para ile aldıklarını, tüm organizasyonu Abdullah Ş. ile birlikte Kerem Şenay Çakan’ın yaptığını iddia etmişti.