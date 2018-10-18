Göçmenleri İtalya diye Ereğli'ye bıraktılar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, Filistinli 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Filistin\'den gemiyle bindiklerini ve İtalya diye ilçedeki limana bırakıldıklarını söyledi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları\'nın (Erdemir) özel güvenlik görevlileri, fabrika sahasında liman yakınında 6 kişiyi yakaladı. Filistin uyruklu oldukları tespit edilen şüpheliler için polise haber verildi. Olay yerine giden Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye\'ye kaçak yollarla giriş yapan göçmenleri gözaltına aldı. Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan şüpheliler, Filistin\'den İtalya\'ya gitmek için tanımadıkları birisi ile kişi başı 5 bin dolara anlaştıklarını söyledi. Ardından bir konteynere bindirildiklerini belirten göçmenler, \"Bulunduğumuz konteyner bir araca yüklendi. Araç da gemiye götürüldü. Bu şekilde İtalya\'ya yolculuk ettiğimizi sanıyorduk. Karaya çıkarıldığımızda konteyneri açan bir kişinin, \'Burası İtalya, koşun\' demesi üzerine içeriden çıktık ve koşmaya başladık. Sonra yakalandık. Bizi indiren kişileri tanımıyoruz. Burasını İtalya sanıyorduk ama Türkiye\'ye gelmişiz\" diye ifade verdi.

Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.