Göçmenleri anlamak için suya atlayan bakan alay konusu oldu

Norveç'te mültecilerin yaşadıklarını hissetmek için astronotlarinkine benzer özel giysilerle Akdeniz'de bir kurtarma gemisinden suya atlayan Göçmen Bakanı Sylvi Listhaug sosyal medyada alay konusu oldu.

Norveç gazetelerine göre, Sylvi Listhaug kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde görmek ve ölümü göze alarak lastik botlarla deniz yolculuğuna çıkan mültecilerin neler yaşadığını anlamak için Yunanistan'ın Midilli adasına gitti.

Bakan, "Belki kendinizi mültecilerin yerine koyamazsınız, ama onların bakış açısından bakabilirsiniz" dedi.

Listhaug, açıklamasında göçmenlerin kendisininki gibi koruyucu giysileri olmadığını kabul etti, "Tabii, kıyaslayamazsınız" dedi.

Bakan'ın bir Norveç kurtarma gemisinden suya atlama görüntüleri Norveç medyasında geniş yer buldu.



“Gelecek hafta da gözlerini kapasın”

Ancak Aftenposten gazetesine göre, sosyal medyada birçok kişi şov yapmakla suçladığı Listhaug'a tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı "Gelecek hafta: Sylvi Listhaug kör olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için gözlerini kapatacak" derken bir başka Twitter kulllanıcısı, "Evsiz olmanın ne demek olduğunu görmek için pencereleri açmaya ne dersin? diye yazdı.

Listhaug Aralık'ta bu göreve geldikten sonra göçmenlerle ilgili kurallarının ağırlaştırılacağını söylemişTi.

Göçmenlik karşıtı İlerleme Partisi'nin üyesi olan Listhaug, sürekli ikamet izni ve göçmen eşlerinin Norveç'e gelişiyle ilgili yasalarda değişiklik önermişti.