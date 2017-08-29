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Dünya
Deutsche Welle

Göçmenler başvurularını Çad ve Nijer'de yapacak

Paris’te yapılan mini göç zirvesinde, Afrika’dan Avrupa’ya gelecek sığınmacıların başvurularının Çad ve Nijer’de yapılması kararı alındı. Böylelikle, göçmenlerin Akdeniz’den geçmesinin engellenmesi hedefleniyor.

29 Ağustos 2017 03:02

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ile göçmenlerin transit geçtiği Afrika ülkelerinden Çad, Nijer ve Libya'nın liderlerinin Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı mini zirvede, gelecekte Avrupa Birliği'ne (AB) gelmek isteyen sığınmacıların başvuru süreçlerinin Çad ve Nijer'de başlatılması kararı alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliği yaptığı zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra İtalyan ve İspanyol mevkîdaşları Paolo Gentiloni ile Mariano Rajoy katıldı. AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de yer aldığı mini zirvede Afrika ülkelerini ise Çad Devlet Başkanı İdris Debi ve Nijerli mevkîdaşı Mahamadu Issufu ile Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Fayiz el Saraç temsil etti.

Zirvenin gündeminde göçün nedenleri ile mücadele, yasa dışı göçü engellemek ve göçü kontrol altına almak bulunuyordu. Mini zirve sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısı ile alınan kararlar açıklandı. Buna göre, Avrupa ve Afrika'daki transit ülkeler arasında insan kaçakçıları ile mücadelede işbirliğinin artırılmasına karar verildi.

Sığınma başvuruları Çad ve Nijer'de yapılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, basın toplantısında Afrika'dan AB'ye gelmek isteyen sığınmacıların gelecekte Çad ve Nijer'de başvuru sürecini başlatabileceğini açıkladı. Buna göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) standartları çerçevesinde yapılacak başvurulara ilişkin kararın UNHCR tarafından verilmesi öngörülüyor. Macron, kararın Nijer gibi transit ülkelerde alınmasıyla, insanların tehlikeli bir yol olan Libya ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelmesinin engellenmesinin hedeflendiğini belirtti. Macron, sığınma başvurusu kabul edilmeyenlerin geldikleri ülkeye geri gönderileceğini de sözlerine ekledi. Macron, bu kişilerin çoğunun ekonomik nedenlerle AB'ye gelmek isteyen ancak mülteci olarak şansı bulunmayanlar olduğuna işaret etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de zor durumda olan ve ekonomik nedenlerle ülkesinden kaçmak isteyenler arasında "net bir ayrım” olması gerektiğini vurguladı. Afrika ülkelerinden korunmaya muhtaç olanların Avrupa'ya yasal yollarla gelebileceğine işaret eden Merkel, ancak bunun için Akdeniz'deki kaçak göç ile mücadele edilmesinin şart olduğunu vurguladı. Merkel, "aksi takdirde yanlış bir mesaj vermiş olacaklarını” dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/dpa, JD/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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