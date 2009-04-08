Göçmen Türk intihar dalışı yapacakmış

Apartmanlar boşaltıldı

Zarar 500 bin dolar



Yavuz Berke adlı Türk göçmen, Kanada’dan çaldığı hafif uçakla ABD’ye uçtu. Peşine takılan iki savaş uçağına aldırmadan 1600 kilometre uçarak ABD’nin göbeğindeki Missouri eyaletine kadar giden Berke’nin intihar etmek için uçağı kaçırdığı ancak cesaret edemediği için kendisini F-16’ların vurmasını beklediği öğrenildi. Berke, ABD hava kuvvetlerini 500 bin dolar zarara uğrattı.Kanada vatandaşı olduktan sonra Adam Dylan Leon adını alan Yavuz Berke (31), önceki gün öğrencisi olduğu Ontario eyaletindeki Thunder Bay pilot okulundan tek motorlu Cessna 172 uçağı ile havalanarak ABD sınırını geçti.Amerikan Hava Kuvvetleri, uçağı Superior gölü üzerinden sınırı geçer geçmez tespit ettiler ve inene kadar iki F-16 uçağıyla 5 saat takip ettiler. Ancak Berke, F-16’lara aldırmadan uçmaya devam etti. Berke, uçağı ABD’nin göbeğindeki Missouri eyaletine kadar 1600 kilometre uçurduktan sonra yakıtı bitince yere indirdi.Eyaletin güneyindeki 360 nüfuslu Ellsinore kasabasına indikten sonra uçağı saklamak için bir köprünün altına park ederek kaçan Berke, çok geçmeden karayolları devriye polisi tarafından bir markette yakalandı. Hiçbir hava kontrol kulesiyle irtibat kurmayan Berke yol boyunca uçağın irtifasını bazen çok yükseltiyor bazen de çok alçaltıyordu.Berke, yerleşim yerlerine aldırmadan 4 eyaleti boydan boya geçti. Esrarengiz Cessna üzerlerinden geçerken Wisconsin eyaletinin başkenti Madison’da apartmanlar boşaltıldı.Missouri Otoyol Polisi Justin Watson, ABC televizyonun "Good Morning America" programına yaptığı açıklamada Yavuz Berke’nin intihar etmek istediğini ancak bu cesareti kendinde bulmadığını kaydederek "Adam Leon, belli ki ABD’ye uçarak F-16 uçakları tarafından vurularak düşürülmeyi planlamıştı" dedi.Daha önce psikolojik sorunları yüzünden tedavi gören Berke Missouri Cezaevi’nde tutuluyor.1986’da amatör pilot ehliyetini alan Alman vatandaşı Mathias Rust, Cessna 172-B tipi bir uçakla Almanya’dan havalanarak Norveç ve Finlandiya üzerinden Moskova’ya inmişti.Amerika Hava Savunma Merkezi sözcüsü Michael Kucharek, 2 F-16 uçağının 5 eyalet üzerinden geçerek 5 saatlik uçuşunun maaliyetinin en az 500 bin dolar olduğunu kaydetti.