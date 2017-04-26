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Yaşam

Göçmen teknesinde son bulan bir hayat daha; Siirtli Barış'ın cesedi, kemanına sarılmış halde bulundu

Barış Yazgı, müzik eğitimi için Belçika'ya gitmek için yola çıkmıştı...

26 Nisan 2017 13:09

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Bademli Köyü sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere denize açılan ve uluslararası sularda önceki gün batmasıyla teknedeki kaçaklar suya düştü, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı arama-kurtarma çalışmaları sırasında, denizde 7 ceset bulundu.

DHA'nın haberine göre cesetler, sudan alınarak Babakale Limanı’na getirildi. Yapılan kontrolde bir cesedin üstünden çıkan kimlikte Siirt doğumlu Barış Yazgı olduğu belirlendi.

Deniz üzerinde kendisine ait kemanın kutusuna sarılmış olarak bulunan Barış Yazgı’nın, keman kutusundan da çok sayıda nota kâğıdı çıktı.

Yazgı'nın, müzik eğitimi için Belçika'ya gitmek istediği, ancak vize alamayınca mültecilerle Ege Denizi'ne açıldığı belirtildi.

Ege Denizi'nde hayatını kaybeden Barış Yazgı, bir müzik grubunda çalıyordu; işte görüntüleri:

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