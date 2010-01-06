Göçmen öğretmen adaylarına destek

T24- Almanya’da göçmen kökenli öğretmenlerin oranının yüzde iki civarında olduğu sanılıyor. Bu açığın farkına varan Hertie Vakfı, göçmen kökenli öğretmen adaylarını desteklemek üzere bir proje başlattı.





Hertie Vakfı’nca desteklenen bursiyerler Hamburg’da düzenlenen bir seminerde bir araya geldi. Deutsche Welle'de yer alan habere göre, genç öğretmen adaylarını bir masa etrafında buluşturan ortak nokta ise hepsinin göçmen kökenli olması ve göçmen kökenlilerin Almanya’da karşılaştıkları sorunları yakından tanımaları. Aileleri farklı ülkelerden Almanya’ya gelen bu gençler, Almanya’da lise eğitimini başarıyla tamamlayıp üniversiteye girmiş, öğretmen olma yolunda ilk adımı atmışlar.



Burs ve seminer desteği



Kamu yararına çalışmalar yürüten Hertie Vakfı da genç öğretmen adaylarının eğitimini burslar ve seminer programları ile destekliyor. Amaç, Almanya’da eğitim sisteminde daha fazla göçmen kökenli öğretmenin görev alması. Yaşları 20 ile 30 arasında değişen bu gençler için vakfın sağladığı burslar büyük bir fırsat. Zira varlıklı ailelerden gelmeyen gençler için burs almak, okula ve derslere daha fazla yoğunlaşabilmek anlamına geliyor. Vakıf ayrıca, genç öğretmen adaylarının motivasyonlarını yükseltmek amacıyla çeşitli seminerler de düzenliyor. Mesleğe hazırlık niteliğinde olan bu seminerlerde kişisel hedefler üzerine konuşuluyor, sorunlara çözüm aranıyor. Hertie Vakfı’ndan seminer yöneticisi Anna von Klencke şöyle konuşuyor: “Öğrencilerin hedeflerini bulmasına yönelik seminerin amacı, onların kendilerindeki potansiyeli keşfetmelerine yardımcı olmak. Bu seminerler ana hatlarıyla, onların meslek hayatına destek olmalı. Yani burada belirledikleri hedeflerden, gelecekte okulda görev yaparken faydalanabilmeliler.”



Danışmanlık rolü



Gruptaki öğretmen adaylarından çoğu şimdiden seminerlerin meyvelerini almaya başlamış. Bu öğrencilerin çoğu sadece üniversitede okumuyor, aynı zamanda boş vakitlerinde de eğitim için gönüllü çalışmalar yürütüyor. 10 yaşında Almanya’ya gelen Ganalı Gloria Boateng, bugün eğitim bilimleri alanında doktora çalışmasını sürdürüyor. Gloria, gönüllü faaliyetlerini şu sözlerle anlatıyor: “Bir yandan doktora yaparken diğer yandan da vakıftaki bursiyerlere destek oluyorum. Özetle, vakıf ile bursiyerler arasında aracı rolü görüyorum. Sürekli olarak gençlerle tecrübelerimizi paylaşıyoruz ve vakıf tarafından desteklenen öğrencilerin gelişimini değerlendiriyoruz. Benim görevim de onlara danışmanlık yapmak, önerilerde bulunmak.”



Gloria Boateng ile İranlı bursiyer Behnam Salminia, üniversiteden arkadaşlar. İki öğrenci tanışmalarından kısa bir süre sonra “Schlaufox” adlı derneği kurmuşlar. Derneğin üyeleri, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere destek oluyor.



Genç öğretmen adayları, derslerine yardımcı oldukları öğrencilerin bazen etütleri ihmal ettiğinden yakınıyor. Eğitim bilimleri uzmanları, çocukların okulda başarılı olabilmesi için öğretmenlerin, ailenin, sosyal danışmanların işbirliği içinde olması gerektiği konusunda hemfikir. Tam da bu aşamada, okulda sorun yaşayan göçmen kökenli öğrencilerin okula daha iyi entegre edilebilmesi için daha fazla sayıda göçmen kökenli öğretmene ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.



"Göçmen kökenli öğretmenler örnek teşkil ediyor"



Doktorasını kültürel açıdan karma yapıdaki sınıflar üzerine yapan Gloria da göçmen kökenli öğretmenlerin bu tür sınıflarda büyük başarı sağladığını belirtiyor: “Belki de öğretmenler ya da göçmen kökenliler, bu çocuklardan daha fazla şey bekliyorlar. Bu işin bir yanı. Diğer yanda göçmen kökenli öğretmenler bir model işlevi görüyor, örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla, göçmen kökenli çocukları bir Alman öğretmenden daha farklı bir şekilde destekleyebilir, daha farklı teşvik edip, bunun sonucunda çok daha fazla meyve toplayabilirler.”

