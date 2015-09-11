Göçmen kız çocuğuyla oynayan Danimarkalı polis memuruna evlilik teklifleri yağıyor

Almanya'dan Danimarka'ya gelen mülteciler arasında bulunun küçük bir Suriyeli kız çocuğu ile oynayan polis memuruna dünyanın dört bir yanından evlenme teklifleri yağıyor. Polis Teşkilatı ve gazetelere gönderilen mail ve okuyucu mektuplarında kadınlar “Böyle bir polis için ben de sınırları aşarım” gibi cümleler kullanıyor.

DHA'da yer alan habere göre, Danimarka’nın Almanya’ya karadan bağlı Jylland yarım adasının güneyindeki Padborg şehri yakınlarındaki otobanda, avucunda bir şey saklayarak polise “bul bakalım hangi avcumda” şeklinde soru soran ve karşılığını da güler yüz ve sevgi ile alan kız çocuğunun mutluluğu tüm dünya kadınlarını etkilemiş görünüyor.

BT gazetesinin muhabiri Claus Fisker tarafından çekilen resmi gören kadınlar polis memuruna evlenme teklifleri göndererek, kalplerini fethettiğini yazıyorlar. BT gazetesi kadınlardan birinin “Ben bu polis memurunun kim olduğunu bilmiyorum ama onun için ben de sınırları aşarım. Hem iyi olduğu hem de yakışıklı olduğu için” sözlerine yer verdi.

Gazete imgur.com adlı sosyal paylaşım sitesinde resmin 1.2 milyon kişi tarafından paylaşıldığını yazdı. Sosyal medyada ayrıca Danimarkalı polislerin ABD’li polislerden daha insancıl oldukları yorumu yapıldı