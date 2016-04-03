'Göçmen kasabasının' başkanı dünyanın en etkili liderleri listesinde

İtalya'nın güneyindeki, ülkenin en fakir bölgelerinden Calabria'da bulunan ancak göçmenlere ağırlayan Riace Kasabası'nın Belediye Başkanı Domenico Lucano, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Papa Francesco ve U2 grubunun solisti Bono gibi isimlerle birlikte dünyanın en etkili 50 liderinden biri seçildi. Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano'nun, Fortune dergisinin en etkili liderler listesine 40. sıradan girmeyi başarmasının sebebi ise, göçmenleri ağırlaması

Belediye Başkanı Lucano kasabasını göçmenlere açarak hem savaşlar, baskılar ya da ekonomik olanaksızlıklardan kaçan insanlara sürdürülebilir ve insanca bir yaşam sağlarken hem de Riace'yi bir "hayalet kasabaya" dönüşmekten kurtardı.

İlk göçmenler Türkiyeli Kürtler

Kasabaya toplu olarak ilk gelen göçmenler 1998'de Türkiye'den kaçan 200 kadar Kürt'tü.

Eski bir öğretmen olan Domenico Lucano, o dönemde göçmenlere yardım amaçlı Citta Futura (Geleceğin Şehri) isimli bir dernek kurarak, göçmenlerin boş evlere yerleştirilmesini, İtalyanca ve yerel el sanatlarını öğrenmelerini sağladı.

Riace'nin ilk göçmenleri olan Kürtlerin büyük kısmı daha sonra Almanya'ya gitse de, kasabaya yeni göçmenlerin gelmesi teşvik edildi.

Göçmenler, kasabanın harap haldeki binalarını onarıp kullanıma açılmasını, yerel geleneklerin yeniden diriltilmesini ve kasabanın tek okulunun öğrenci yokluğu nedeniyle kapanmaktan kurtulmasını sağladı.

"Dünyanın en fakirleri Riace'yi kurtaracak, biz de onları" sloganıyla belediye başkanlığına seçilen Domenico Lucano ise devletin de teşvikleriyle göçmenlere barınma, çalışma ve eğitim imkanları sunarak kasabada kendilerini "evlerinde hissetmelerini" sağladı.

Göçmenler için eğitim programları

Göçmenlere kucak açmasından önce mağaza, restoran ya da iş yerlerinin bulunmadığı, tamamen terk edilme riskiyle karşı karşıya olan Riace'de bugün bu sayede okullarda birçok farklı etnik kökenden çocuk bir arada eğitim alıyor, yerel zanaatları yaşatan göçmenlerin üretimleri mağazalarda satılıyor.

Kasabanın nüfusunun, ilk göçmen grubunun yerleşmesinden bu yana 3 katına çıkarak 2800'e ulaştığı ve bunların 400'ünün de 20'den fazla milletten göçmenler olduğu belirtiliyor. Kasaba halkı tarafından "Mimmo" olarak anılan Belediye Başkanı Domenico Lucano, 2010 yılında dünyanın en iyi belediye başkanları listesinde 3. sırada yer aldı.

58 yaşındaki Lucano, ABD merkezli Fortune dergisinin "en etkili 50 dünya lideri" listesine giren tek İtalyan oldu.

Ancak Lucano'nun başarısı bazı kesimlerde rahatsızlığa da neden oldu. Calabria'da güçlü olan Ndrangheta mafyası, 2009'da Lucano'nun yemek yediği restorana silahlı saldırı düzenledi ve köpeklerini zehirledi.

Ancak 2004'ten bu yana 3 kez belediye başkanı seçilen Domenico Lucano, kararlılığını kaybetmemiş gibi görünüyor.

Lucano, "Anne-babam bana yabancılara kucak açmayı öğretti" diyor.

Riace'nin ilk kucak açtığı göçmenlerden biri olan, Türkiye kökenli göçmen Bahram Acar da 2015'te Corriere della Sera gazetesine konuşarak, burada iş bulduğunu, bir aileye ve İtalyan vatandaşlığına sahip olduğunu söylüyor.

"Başta Domenico Lucano olmak üzere Riace halkı bana çok yardım etti" diyen Acar, kendisinin de şimdi yeni gelen göçmenlere yardım etmek için çalıştığını anlatıyor.