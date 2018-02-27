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Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

27 Şubat 2018 00:06

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.
Bodrum İlçesi girişindeki kavşakta dün gece saatlerinde durdurulan bir minibüste aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 29 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, kaçakları Yunanistan\'ın Kos Adası\'na kaçırmayı planlayan 3 insan kaçakçısı şüphelisini tespit etti. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde şüphelilerin kaldıkları otele operasyon yapan polis, M.A.K. ile Suriye uyruklu A.A.Ş. ve M.M.\'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden A.A.Ş. ve M.A.K. sevk edildiği adliyeye tutuklanırken, M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, yakalanan kaçak göçmenler ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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