İnsan kaçakçıları 2015'te 6 milyar dolar kazandı

Uluslararası Polis Örgütü (Interpol) ve Avrupa Polis Örgütü’nün (Europol) yaptığı çalışmalara göre; Avrupa’ya insan kaçakçılığı yapan şebekelerin 2015’te, 6 milyar dolar kâr ettiği tespit edildi.

Libya’da 800 bin kişinin Avrupa’ya geçmek için bekletildiğinin belirtildiği çalışmada; geçen yıl Avrupa Birliği’ne 1,2 milyon kişinin sığınma başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Yayınlanan ortak raporda; “Yabancı terörist savaşçıların göçmen kafilelerine katılarak Avrupa’ya sızmaya çalışabilecekleri” uyarısı yapıldı. Interpol ve Europol, 13 Kasım'da Paris'te düzenlenen saldırılara katılan iki kişinin Avrupa'ya Yunanistan üzerinden girdiğini hatırlattı.

Göçmenlerin yüzde 90'ı

insan kaçakçılarına gidiyor

Raporda, Avrupa’ya giden göçmenlerin yüzde 90’ının insan kaçakçılarından faydalandığı tahmin edildiği açıklandı. İnsan kaçakçılarının yanı sıra, yolsuzluk soruşturmasında olan yetkililerin de rüşvet karşılığında göçmen kafilelerinin geçişine izin verdiği bildirildi.

Europol Direktörü Rob Wainwright, raporla ilgili açıklamasında; "İnsan kaçakçılarının göçmen akınında oynadıkları role büyük vurgu yapıldı" ifadelerini kullandı. Wainwright, AB ve üye ülkelere bu şebekelerle mücadeleye ağırlık verilmesi mesajı verildiğini söyledi.

Raporda yer alan tespitler içerisinde; göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için insan kaçakçılarına kişi başına 3200 ile 6500 dolar arasında para ödedikleri de bulunuyor.