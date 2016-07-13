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Denizlerde ölen göçmen çocuklar anısına yapılan heykeli kırdılar!

Heykeli yapan heykeltıraş Malik Bulut, sadece 'üzgün' olduğunu söyledi

13 Temmuz 2016 21:52

Mersin'in Silifke ilçesinde iki ay önce Silifke Belediyesi'nce düzenlenen 43.Uluslararası Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında denizde ölen göçmen çocukların anısına yapılan heykel, kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Göksu Parkı Anıt Meydanı’nda heykel, dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, heykelin bazı yerlerini kırıp parçalarını da ırmak kenarına attı.

DHA'nın haberine göre; heykele saldırı, sanatseverlerin büyük tepkisini çekti. Silifke Kent Konseyi Başkanı Rıfat Karaduman, heykel ve anıtların kent estetiği için çok önemli olduğunu belirtip saldırıyı kınadı.

 

"Çocuklar için yapmıştım"

 

Heykeli yapan heykeltıraş Malik Bulut ise çok üzüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu çalışmamın çıkış noktası tüm dünyada özellikle son zamanlarda ülkemizde de hemen her gün karşılaştığımız tekne facialarıyla ölen masum çocuklardı. Ölen çocuklar anısına ayak izleri yonttuk negatif tekne üzerine. Ayrıca çocuklar oynasın çıksın. Diye oturma yerleri olarak bıraktığım yarım teknenin kaburga uçları var. İstedim ki bu tekneler suçsuz masum çocuk cesetleri taşımasın. Bir parkta oyun parçası olsun çocuklar için diye. Ama çok üzgünüm keşke böyle olmasaydı. Sanata ve sanatçıya destek ve hatta insanlığa destek olunmalıydı. Sadece üzgünüm."

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