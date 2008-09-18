Göcek'ten geçmişler

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan aktör Brad Pitt ve ve aktris Angelina Jolie'nin, ikizlerini kucakladıktan sonra arkadaşları Clooney ile birlikte Göcek'te tatil yaptığı ortaya çıktı.



Dünyaca ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin geçen ay ikiz sahibi olduktan sonra yakın dostları George Clooney ile birlikte Göcek'e tatile geldikleri ortaya çıktı... Los Angeles Times Magazine dergisine konuşan Pitt, "Angelina'nın hamileliği nedeniyle tatil yapamadık. Doğumdan bir süre sonra Göcek'te büyük keyif aldığımız bir tatil yaptık. George da bizi yanlız bırakmadı. Yeni projeler hakkında konuştuk. Hem iş hem de tatil oldu" dedi.



Pitt ve Jolie'nin 2010 yılında "Mr. and Mrs Smith" filminin 2.'si için kamera karşısına geçeceği belirtildi