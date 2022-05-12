Göç İdaresi verileri güncelledi: Kilis'te 145 bin Türk vatandaşı, 107 bin Suriyeli yaşıyor

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin illere göre dağılımları ve kaçak göçmenleri içeren verilerini güncelledi.

Buna göre, 5 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 762 bin 889'a ulaştı. İstanbul, 542 bin Suriyeli ile en çok Suriyelinin yaşadığı il konumunda.

Buna göre, 145 bin Türk vatandaşının yaşadığı Kilis'te, 107 bin Suriyeli bulunuyor. Başka bir ifadeyle, Suriyelilerin Kilis'teki Türk vatandaşlarına oranı yüzde 73,5. Bu oran Hatay'da yüzde 25, Gaziantep'te yüzde 21 ve Şanlıurfa'da ise yüzde 20. Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mardin'de de durum benzer. Bu verilere, kaçaklar ve diğer uyruklular ise dahil değil. Onlar da eklendiğinde oranlar yükseliyor.

Kaçaklar da var

Geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilerin oranı da 2016'dan itibaren düzenli olarak düştü. Başkanlığın 2016'daki verilerine göre geçici barınma merkezlerinde 258 bin Suriyeli yaşıyordu. 5 Mayıs itibarıyla bu sayı 50 bin olarak kayıtlara geçti. Başka bir ifadeyle, 3,7 milyon Suriyeli, geçici merkezleri dışında yaşamaya başladı.

Başkanlık, Türkiye'deki kaçak göçmenlere ilişkin de verileri güncelledi. 1 Ocak-5 Mayıs arasında 69 bini aşkın kaçak göçmen yakalandı. Bunların 33 binini Afganistan, 11 binini Suriye uyruklular oluşturdu. Üç bin Pakistan, üç bin de Filistin uyruklu yakalandı.