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Göç İdaresi açıkladı; Yunanistan'ın sığınmacılara uyguladığı şiddet AİHM gündeminde

Açıklamada 'hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü' kaydedildi

10 Mart 2020 16:45

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 'Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı' için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını duyurdu.

Göç İdaresi, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik tutumlarının AİHM'e taşınmasıyla ilgili açıklama yaptı. 

'Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü' kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

 

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