Göbeklitepe’deki dikili taşın kopyası BM Genel Merkezi’nde sergilenecek

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de bulunan, neolitik döneme ait, 'T' biçiminde ve 5,5 metre yüksekliğinde olan 'P18' numaralı dikilitaşın sert kireç taşından yapılacak kopyası Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde sergilenecek.



Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den bir eserin kopyası, New York'taki BM Genel Merkezi’nde sergilenecek. Dünya kültür mirası Göbeklitepe'nin 'D yapısı' olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki 'P18' numaralı dikilitaşın (stel) sert kireç taşından yapılacak kopyası, BM'ye resmi sanat hediyesi olarak sunulacak.

Göbeklitepe'nin 'P18' steli, New York'taki BM Genel Merkezi'nde sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak.

Hititler ile Mısır arasında M.Ö. 1280’li yıllarda gerçekleşen Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihte diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki Kadeş Barış Antlaşması metninin bakırdan yapılan büyütülmüş kopyası, 1970 yılında BM Genel Sekreteri U Thant'a sunulmuştu.

Türkiye'den ikinci eser olarak Göbeklitepe'ye ait eserin kopyasının BM’de sergiye sunulması için de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerince 2019 yılında ön temaslarda bulunulmuştu. (DHA)