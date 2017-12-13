Goalballda şampiyon Yenimahalle Belediyespor

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Goalball 1 ve 2\'nci Lig ikinci devre müsabakalarında; Goalball Spor Kulübü\'nü 15-13 yenen Ankara Yenimahalle Belediyespor Kulübü şampiyon oldu.

Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Manavgat Mehmet Akif Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen Goalball 1\'inci ve 2\'nci Lig ikinci devre müsabakalarında maçlar tamamlandı. Final maçında Goalball Spor Kulübü\'nü 15-13 yenmeyi başaran Ankara Yenimahalle Belediyespor Kulübü şampiyon oldu. Goalball Spor Kulübü ikinci, Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü oldu. 2\'nci ligde ise Bursa Nilüfer birinci, Manisa Spil ikinci, Kahramanmaraş Gençlik Gücü ise üçüncü oldu. 2\'nci ligde ilk 3 sırayı alan takımlar gelecek yıl Goalball 1\'inci liginde mücadele edecek.

Final maçını Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile birlikte izleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 1\'inci Ligi birinci bitiren Ankara Yenimahalle Spor Kulübü\'ne şampiyonluk kupasını verirken, sporculara madalyalarını taktı.

Görme engelli sporcuların büyüm bir azim örneği gösterdiğini söyleyen Başkan Sözen, \"Böylesine bir spor dalının olduğunu bilmemenin mahcubiyetini yaşıyorum şu an. Hepinizi kutluyorum, yaşam azminizden dolayı, spora bağlılığınızdan dolayı, burada olduğunuzdan dolayı mutluluğumu da ifade ediyorum\" dedi.

Goalballın dünya üzerinde sadece görme engellilerin yaptığı ve paraolimpik bir branş olduğunu kaydeden Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, \"Goalballda bugüne kadar sarf ettiğimiz emekler sonucunda ciddi başarılar elde ettik. Ama biz her zaman goalball branşında ve diğer branşlarda dünyanın en saygın ülkeleri arasında yer almayı başardık ve başarmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Düzenlenen ödül töreninde ise dereceye giren takımlara, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya madalya ve kupalarını verdi.

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