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GMİS'TEN TTK'DA GREV KARARI ZONGULDAK (A.A)

09 Temmuz 2011 15:00

-GMİS'TEN TTK'DA GREV KARARI ZONGULDAK (A.A) - 09.07.2011 - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışanlarını ilgilendiren 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve yasal sürelerin dolması nedeniyle 6 Temmuz itibarıyla grev kararı aldı. TTK'da çalışan GMİS üyesi işçileri ilgilendiren ve 1 Ocak 2011-31 Aralık 2012 tarihlerini kapsayacak 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 8 Mart 2011'de başlanmış, 29 Haziran itibariyle 82 maddeden oluşan 69 madde üzerinde anlaşma sağlanmış, 13 madde ise ertelenmişti. 13 madde üzerinde anlaşma sağlanamaması ve yasal sürelerin dolması üzerine 60 iş günü içinde uygulanmak üzere grev kararı alınarak noter kanalıyla ilgili taraflara tebliğ edildi ve iş yerlerine asılarak duyuruldu. GMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, TTK iş yerleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce sendikalarına 17 Ocak 2011'de yetki belgesi verildiğini anımsattı. GMİS'in, TTK Genel Müdürlüğü adına Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında yürüttüğü sözleşmenin yasal sürecinde anlaşma sağlanamadığını, 82 maddeden oluşan TTK 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde 69 madde kabul edilirken, 13 maddenin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını anlatan Alabaş, şunları kaydetti: ''TTK iş yerlerinde çalışan üyelerimizin iktisadi, sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla bağıtlamak istediğimiz ancak uzlaşmazlıkla sonuçlanan ve yetki kapsamında bulunan iş yerlerinde uygulanmak üzere yönetim kurulumuzca 6 Temmuz 2011 tarihinde 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak grev kararı alındı. Karar, dün ilgili taraflara noter kanalıyla tebliğ edildi. Sözleşme üzerinde yine uzlaşma sağlanamaması durumunda 60 günlük yasal süreçte grev tarihini belirleyecek, 6 gün önceden ilgili taraflara tebliğ edeceğiz. Hedefimiz, çalışanların beklentilerini karşılayacak toplu sözleşme imzalamaktır. Yeni hükümetin kurulmasıyla Türk-İş Koordinasyon Kurulu ile görüşmeler yeniden başlayacak. Bu görüşmelerden, beklentileri karşılayacak sonuçlar çıkmasını bekliyoruz. Çerçeve anlaşmasına uyup uymamayı maden işçileriyle değerlendirecek, toplu iş sözleşmesiyle ilgili kararları da birlikte alacağız. Maden işçisinin onay vermediği toplu sözleşmeyi imzalamayız.''

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