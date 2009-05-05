GM’in Çin’deki satışları yüzde 50 arttı

General Motors'un (GM) Çin'deki satışları Nisan ayında yüzde 50 artarak 151 bin araca çıktı.



Satışların aylık bazda rekor kırmasında, Buick modeline ve Wuling minivanlarına olan güçlü talep etkili oldu.



Şirket açıklamasında, sadece Buick Excelle sedan modelinin satışının bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 22 bine, genel olarak Buick satışlarının ise Nisan'da yüzde 63,6 artarak 38 bine çıktığı belirtildi.



Wuling minivanlarının satışı ise bir önceki yıla göre yüzde 60,6 artarak 95 bin adete yükseldi.



Çin'deki otomobil satış eğiliminin bu şekilde sürmesi halinde ülke ABD'nin yerine dünyanın en büyük otomobil pazarı haline gelecek.



