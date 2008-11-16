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Ekonomi

GM'in batması 200 milyar dolara mal olacak

General Motors zorda olduğu açıklamalarıyla devletten 25 milyar dolar yardım almak için lobi faaliyetlerini sürdürürken şirketin batmasının yaratacağı domino etkisiyle oluşacak

16 Kasım 2008 02:00

General Motors (GM) zorda olduğu açıklamaları ile devletten 25 milyar dolar yardım almak için lobi faaliyetlerini sürdürürken şirketin batması durumunda yaratacağı domino etkisi sonucunda oluşacak zararın 200 milyar doları bulabileceği açıklandı.

Son umudu Hükümetin kurtarma planına kalan GM şu an binlerce bayii, tedarikçi ve çalışanından yardım konusunda Kongreye mektup ile baskı yapmaalrını da talep ediyor.
Lobi faaliyeti başladı.
 
ABD sanayisinin ikonu GM zorda

ABD’de otomotiv sanayi alarm veriyor

Senatör Harry Reid pazartesi günü sektörün 700 milyar dolarlık paketten yararlanabilmesi için harekete geçebileceğini açıkladı. Ancak Bush hükümeti yine de GM ve Ford’un içinde bulunduğu sektöre para aktarılması konusunda yeşil ışık yakmadı. GM, haftasonunu senatörleri ikna etmek için lobi faaliyetlerine ayırdı. Bu kapsamda hem Beyaz Saray hem de ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama’nın takımı ile görüşecek olan GM’in CEO’su Rick Wagoner bu görüşmeler kapsamında iflası durumunda sektörde nasıl bir etki yaratacağını anlatacak.

Yakın çevre çalışıyor

GM’in lobi faaliyetlerinde yer alan isimler ise şöyle sıralandı. Bill Clinton’ın eski Genelkurmay Başkanı Erskine Bowles, Fannie May’in Yönetimde Görev Almayan Başkanı Phil Laskawy, Obama’nın önemli bağışçıları arasında yer alan John Bryant, Başkan George W Bush’un yakın arkadaşı Armando Codina yer alıyor.

500 bin kişiyi etkiler

Analistlerde olası bir kurtarma kararının sadece şirketleri kurtarmak olarak görülmemesi gerektiğini savunuyor. İflas açıklanması durumunda istihdama ciddi bir darbe ineceğini savunan analistler otomotive bağlı sektörlerde dünyada 3.1 milyon çalışan olduğuna dikkat çekiyor. Sadece GM’in 123 bin kişiye istihdam sağladığı göz önüne alındığında aile bireyleri ile birlikte bunun 500 bin kişinin harcamalarını etkileyeceğinin de altı çiziliyor. Şu an otomotiv sektörünün hükümetin kurtarması dışında bir B Planı da bulunmuyor.

Almanya otomotive destek verecek

ABD’de tartışmalar son hızla sürerken Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, büyük bir kriz içinde bulunan otomotiv sanayi çalışanlarına destek vereceklerini söyledi. Almanya’da gelecek yıl yapılacak genel seçimler için Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından başbakan adayı seçilen Steinmeier, Thüringen eyaleti SPD parti teşkilatının Schleiz kentinde düzenlediği parti kurultayında yaptığı konuşmada, "Otomotiv sanayi çalışanlarını yalnız bırakmayacağız. Her bir iş yeri için mücadele edeceğiz . Krizin aşılması konusunda Avrupa ülkelerinden de ortak çaba harcamalarını ve ABD ile görüş alışverişinde bulunmalarını istiyoruz" dedi. Steinmeier ve Maliye Bakanı Peer Steinbrück, 17 Kasım pazartesi günü Alman Otomobil Üreticileri Birliğinin yöneticileriyle bir kriz toplantısı düzenleyecek.

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