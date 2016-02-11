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Bilim / Teknoloji

Gmail'deki değişikliği fark ettiniz mi?

Gmail'e yeni eklenen güvenlik işlevi, şifresiz bağlantılar üzerinden ulaşan e-postalar için bir simge gösterecek

11 Şubat 2016 13:45

E-posta hizmeti Gmail yeni bir güvenlik işlevini kullanıcılarının hizmetine sundu. Buna göre epostaların kaynağının güvenli olup olmadığını anlamak biraz daha kolaylaşacak.

Google, "Daha Güvenli İnternet Günü" kapsamında güvenliğe yönelik araçlar ve teşvikler sunmaya devam ediyor. Google'ın Gmail'e yeni eklediği güvenlik işlevi, şifresiz bağlantılar üzerinden ulaşan epostalarda buna yönelik bir simge gösterecek. Bozuk kilit şeklindeki bu simgeye tıklandığında hassas bilgiler gönderilecekse, bu bilgilerin başkaları tarafından görüntülenebileceği hatırlatılacak.

Doğrulanmamış bir gönderenden eposta alındığında ise profil fotoğrafının yerinde bir soru işareti görülecek. Soru işareti görülen her eposta zararlı içeriğe sahip olmayacak ancak dikkatli olunmasını sağlayacak.

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