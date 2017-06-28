Gmail'de yeni dönem; Google artık mesajlarınızı izlemeyecek

1,2 milyar kullanıcısı olan ücretsiz eposta hizmeti Gmail, piyasadaki en güçlü eposta hizmetlerinden biri konumunda. Ancak firmanın epostalarınızı tarayıp, içeriklerine dayalı reklam göstermesi sıkça dile getirilen bir şikayet.

Google, Gmail'in kurumsal sürümü olan G Suite'de epostaları taramayı bir süre önce durdurmuştu. Firma artık herkese yönelik Gmail'de de epostalarınızı taramayacak ve bu yeni kural, önümüzdeki aylarda geçerli hale gelecek. Bununla birlikte Google sizin hareketlerinizi başka yerlerde, daha doğrusu Gmail dışındaki her yerde izlemeyi sürdürecek. Böylece Gmail'deki reklamlar, eskisinden de isabetli hale gelebilecek.

Yani Google'ın yapay zekasından kurtulduğunuzu düşünmeyin. Firma, YouTube'da yaptıklarınızı, tıkladığınız reklamları, bağlı Google cihazlarınızın konumlarını ve aramalarınızı değerlendirerek size özel reklamlar göstermeye devam edecek. Tabi bunları yapan tek firma Google değil. Facebook ve Apple gibi firmaların da benzer uygulamaları var.