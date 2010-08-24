Gmail'de 'geri al' yeniliği

İş arkadaşlarınız ile patronunuz hakkında konuştuğunuz yazışmalar yanlışlıkla patronun kendisine gittiyse ya da sevgilinize yazdığınız romantik mesaj posta ağınızdaki herkese gönderildiyse Gmail kullanıcısı iseniz artık ikinci bir şansınız var.

Yetkililer Google’ın e-posta servisi Gmail’in ‘geri al’ seçeneğinin geçen yıldan bu yana kullanıcıların hizmetinde olduğunu fakat geri alma seçeneğinin 5 saniye gibi çok kısa bir süre içinde çok hızlı hareket edilmesi şartı ile gerçekleştiğini belirttiler. Geçtiğimiz günlerde yapılan güncellemelere göre talihsiz e-postalar 30 saniye içinde geri alınabileceğini açıkladılar.

E-postanızı geri almanızın yolu ise şöyle: e-postanızı gönderdikten sonra “gönder” butonunun üzerinde beliren “gönderiliyor…” uyarısının yanında “geri al” sekmesiyle işleminizi geri alma şansına sahipsiniz.