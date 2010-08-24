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Yaşam

Gmail'de 'geri al' yeniliği

Eğer patronunuza ya da eski sevgilinize yanlışlıkla gönderdiğiniz e-postaların pişmanlığını hala yaşıyorsanız artık bu pişmanlığı ‘geri alabilirsiniz

24 Ağustos 2010 03:00

T24- Eğer patronunuza ya da eski sevgilinize yanlışlıkla gönderdiğiniz e-postaların pişmanlığını hala yaşıyorsanız artık bu pişmanlığı ‘geri alabilirsiniz’. Google’ın e-posta servisi Gmail’in yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; geçen seneden bu yana kullanıma sunulan “geri al” seçeneği ile talihsiz maillerin gönderme işleminin iptal edilebileceğini söylediler.

İş arkadaşlarınız ile patronunuz hakkında konuştuğunuz yazışmalar yanlışlıkla patronun kendisine gittiyse ya da sevgilinize yazdığınız romantik mesaj posta ağınızdaki herkese gönderildiyse Gmail kullanıcısı iseniz artık ikinci bir şansınız var.

Yetkililer Google’ın e-posta servisi Gmail’in ‘geri al’ seçeneğinin geçen yıldan bu yana kullanıcıların hizmetinde olduğunu fakat geri alma seçeneğinin 5 saniye gibi çok kısa bir süre içinde çok hızlı hareket edilmesi şartı ile gerçekleştiğini belirttiler. Geçtiğimiz günlerde yapılan güncellemelere göre talihsiz e-postalar 30 saniye içinde geri alınabileceğini açıkladılar.

E-postanızı geri almanızın yolu ise şöyle: e-postanızı gönderdikten sonra “gönder” butonunun üzerinde beliren “gönderiliyor…” uyarısının yanında “geri al” sekmesiyle işleminizi geri alma şansına sahipsiniz.

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