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Bilim / Teknoloji

Gmail hem görecek hem konuşacak!

İnternet devi Google, elektronik posta servisi Gmail kullanıcılarının görüntülü ve sesli sohbet edebilmelerine imkan tanıyan yeni bir hizmet başlattı.

12 Kasım 2008 02:00

İnternet devi Google, elektronik posta servisi Gmail kullanıcılarının görüntülü ve sesli sohbet edebilmelerine imkan tanıyan yeni bir hizmet başlattı.

Bilgisayarlarında "webcam" bulunan Gmail kullanıcıları, "gmail.com/videochat" yazılımını kendi elektronik posta hesaplarına indirdikten sonra, yakınları ve arkadaşlarıyla doğrudan sesli ve görüntülü sohbet edebilecek.

Ebay'e ait internet haberleşme servisi Skype'ninkine benzer bu hizmetin yanı sıra Google, aktüaliteye yer veren web siteleri ve blogları gerçek zamanlı izlemeye olanak sağlayacak, RSS dosya formatını otomatik şekilde tercüme eden bir hizmet başlattı.

Google Reader servisinden faydalanan bir internet kullanıcısı, örneğin Türkçe bir blog veya internet sitesinin içeriğini anında İngilizce veya 20 ayrı dile çevirebilecek. Otomatik tercüme hizmeti Google Traduction yazılımı sayesinde yapılıyor.

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