GM ve Chrysler 50 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

General Motors (GM) ve Chrysler, kriz karşısında ABD hükümetinin daha fazla mali yardımına ihtiyaç duyduklarını açıklarken, toplam 50 bin kişiyi de işten çıkaracaklarını duyurdu.



BBC Türkçe servisinde yer alan bir habere göre, Amerikalı otomobil devleri GM ve Chrysler, kriz karşısında ABD hükümetinin daha fazla mali yardımına ihtiyaç duyduklarını açıklarken, 2009 sonuna kadar toplam 50 bin kişinin de işten çıkarılacağını duyurdu. Bu doğrultuda GM ve Chrysler, ABD hükümetinden dün 21.6 milyar dolar değerinde ek yardım talebinde bulundu.



Bugüne kadar aldıkları yardımların devamını sağlamak için Kongre'ye, yaklaşık 1 ay önce hazırlamayı taahhüt ettikleri yeniden yapılanma planlarını sunan iki otomotiv devi GM ve Chrysler yardım taleplerini de detaylandırdı.



General Motors 47 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor



16.6 milyar dolar ek yardım talebinde bulunan GM otomobil sektörünü vuran ekonomik krizle mücadele planları kapsamında ve United Auto Workers işçi sendikasıyla yapılan anlaşma çerçevesinde 47 bin kişinin işine son vereceğini ve ABD'deki beş fabrikayı kapatacağını açıkladı. Yurtdışı üretiminde de büyük oranda kısıntıya gidecek olan GM yabancı hükümetlerden 6, ABD Enerji Bakanlığı'ndan da 8 milyar dolar almayı amaçlıyor. Şirket ayrıca 1.5 milyar dolarlık varlık satışı yapacak.



Böylece, GM'in kapatacağı fabrika sayısı 14'ü bulacak.



General Motors Yönetim Kurulu Başkanı Rick Wagoner, şirketin bu yolla iflastan korunmaya çalıştığını vurguladı.



Chrysler’de 3 bin kişi işten çıkarılacak



Chrysler de yeniden yapılandırma önerisini ilan ederken, beş milyar dolarlık ek bir yardımın gerekli olacağını duyurdu.



Şirket, ABD hükümetinden bundan iki ay önce aldığı 17 milyar dolarlık yardımdan bu yana otomobil alım satım piyasasının daha da kötüleştiğini belirtti.



Chrysler de üç bin kişiyi işten çıkarmayı ve üretimi 100 bin adet düşürmeyi planlıyor. Ayrıca işçi maliyetleri ABD'deki Japon otomotiv üreticileri ile aynı seviyeye çekilecek.



İki büyük otomobil şirketinin bu açıklamaları, ABD Hazine Bakanlığı'na sundukları yeniden yapılanma planlarının parçası.



Uzmanlar Amerikan ekonomisinde işsiz ordusu yaratabilecek GM ve Chrysler'ın iflasının önlenmesini savunurken, bazı çevreler ek talep onaylanırsa 39 milyar dolara çıkacak yardım maliyetinin ülke ekonomisini zora sokacağı görüşünde.



Paket tamam, para 1 ayda piyasada



Öte yandan, ABD Başkanı Barack Obama, ağırlıklı olarak kimi vergi indirimleriyle büyük altyapı projelerine harcanması ve ekonomiyi canlandırması öngörülen 787 milyar dolarlık teşvik paketini önceki gün imzaladı ve paket yasalaşmış oldu. Beyaz Saray, dev paketteki paranın piyasaya akmasının ise 1 ayı bulacağını bildirdi. Kimi ekonomistlere göre paket, 2009'u kurtarmak için çok geç kaldı. Obama, paketin gelecek 2 yıl içinde 3.5 milyon iş yaratmasını umduğunu söylemişti. Cumhuriyetçi Parti'nin itirazlarına karşın teşvik paketinin Kongre'den geçmesi, Obama'nın genç yönetiminin ilk büyük zaferi olarak yorumlanıyor. İşsizlik oranının yüzde 7.6'ya yükseldiği ABD'de konut piyasasından başlayarak yayılan bankacılık krizi yüzünden, bankaların kredi muslukları neredeyse kesilmiş durumda.



