GM iflasın eşiğinde



GM denetçileri de şüphe ve kaygılarını dillendirdi

GM, ABD sermaye piyasaları düzenleme komisyonuna (SEC) sunduğu raporda, şirketin mali yeterliliği olan bir kuruluş olarak faaliyetine devam etme konusunda önemli endişeleri olduğunu açıkladı.Şirket, mali yeterliliği kaybetmesi durumunda ABD iflas yasası kapsamında bulunmak zorunda kalabileceğini belirtti.Raporda, "Global otomobil piyasasının toparlanacağı veya ciddi küçülme göstermeyeceği yönünde herhangi bir garanti veremiyoruz" denildi.ABD devletinden ek kredi isteyen GM, 2011'e kadar yaklaşık 30 milyar dolar kredi alacağını duyurdu.Şirket, finans birimi GMAC'in 2008 sonundaki anapara borcunun 126 milyar dolar olduğunu da belirtti.General Motors (GM) denetçileri, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi konusundaki şüphelerini dile getirdi.GM, ABD hükümetinden 30 milyar dolara kadar kredi talep etti. Şirket, son 27 yılın en kötü otomobil satışlarının yaşandığı ortamda bugüne kadar 13,4 milyar dolarlık federal kredi kullandı.ABD'li şirket, geçen 3 yıl zarfında 82 milyar zarar ederken, bunun 30,9 milyar doları 2008 yılında kaydedildi.GM'nin operasyonlarda tekrar eden kayıplar, ortaklıkta bulunduğu işlerde verdiği açıklar ve yükümlülüklerini karşılamak için gerekli nakidi karşılamayabileceği gibi konular denetçilerin kaygılarının artmasına neden oldu.GM, raporda, geleceğinin hükümetten kredi almayı hak etmek için Şubat ayında sunduğu faaliyetlerini sürdürebilme planını başarıyla uygulamasına bağlı olduğu vurguladı.Raporda, "Herhangi bir sebepten dolayı başarısız olursak, artan kaygılarla devam edemeyebiliriz ve potansiyel olarak ABD İcra ve İflas Kanunu gereğince başvuruda bulunarak rahatlama yolunu seçmek zorunda kalabiliriz" denildi.Bunun da geçen yıl hızla düşen otomobil satışlarına son derece bağlı olduğu vurgulanan raporda, "Küresel otomobil piyasasının düzeleceğine ya da daha fazla kötüleşmeyebileceğine dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.