-GM 243 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK WASHINGTON/DETROIT (A.A) - 18.08.2010 - ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors (GM), 243 bin 403 adet aracını, emniyet kemerinde sorun olabileceği gerekçesiyle geri çağırma kararı aldı. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, ABD, Kanada, Meksika, Çin ve Suudi Arabistan'daki 2009-2010 Chevrolet Traverse, Buick Enclave, GMC Acadia ve Saturn Outlook model araçların geri çağrılacağı belirtildi. Açıklamada, kaza anında emniyet kemerinin fonksiyonel olarak çalışmadığı bir durum tespit edilmediği ifade edildi. Öte yandan, Japon otomobil üreticisi Mazda da hidrolik direksiyonun uyarı vermeden devre dışı kalabilme tehlikesine karşı 215 bin aracını geri çağıracak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, geri çağırmalar, ABD'deki 2007-2009 Mazda 3 ve Mazda 5 model araçları kapsıyor. Açıklamada, şu ana kadar, soruna ilişkin herhangi bir kaza bildiriminin olmadığı belirtildi.