GM 21 bin işçiyi işten çıkaracak

General Motors (GM), gelecek yıla kadar 21 bin işçiyi işten çıkaracak, yeniden yapılanma planı çerçevesinde de Pontiac markasını aşamalı olarak üretimden kaldıracak.



GM, 47 olan ABD'deki fabrika sayısını 34'e indirecek, saatli çalışan sayısı da 21 bin azaltılarak 40 bin yapılacak. Şirket, bayi sayısını da 6 bin 246'dan 3 bin 605'e indirecek.



Şirket, yeni planı, 27,2 milyar dolarlık tahvil değişimi için ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) başvuruda bulunurken açıkladı.



Zor durumdaki otomobil üreticisi, hisse sahiplerinin elindeki her 1000 dolar için 225 adi hisse önerecek.



En son geçen hafta aldığı 2 milyar dolarla bugüne kadar hükümetten 15,4 milyar dolar alan GM'nin, 1 Haziran'a kadar, hükümetten daha fazla yardım alabilmek için yeniden yapılanma çerçevesinde maliyetleri kısması gerekiyor. Yeniden yapılanmanın hükümetin tatmin etmemesi durumunda, şirket iflas korumasına gidebilecek.



Otomobil üreticisi, ABD'de Chevrolet, Cadillac, Buick ve GMC markalarına odaklanmayı planlıyor ve yıl sonunda aşamalı olarak Pontiac markasını üretimden kaldırmayı istiyor.

