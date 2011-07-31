-GLORIA GAYNOR TÜRK HAYRANLARIYLA BULUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - Dünyaca ünlü sanatçı Gloria Gaynor, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bu akşam hayranlarıyla buluşacak. Ünlü sanatçı, Avrupa turnesi kapsamında Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası ile vereceği konser öncesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bir basın toplantı düzenledi. Gaynor, Türkiye'ye daha önce de geldiğini belirterek, ''Türkiye'de tekrar olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada çalışmak istediğim başka sanatçılar da var. Behzat Gerçeker ve Orkestrası zaten son derece başarılılar. Onlarla birlikte sahne alacak olmaktan gurur duyuyorum'' dedi. Bir basın mensubunun ''I Will Survive'' isimli şarkısının neden bu kadar sevildiğini sorması üzerine Gaynor, ''Bu şarkı insanlara kendilerini kötü hissettikleri zaman güç veriyor. Bu yüzden dünyada bu kadar ünlü olabildi'' diye cevap verdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin yaz konserleri için farklı bir öneme sahip olduğunu bildiğini kaydeden Gaynor, ''Ben konser salonunun enerjisini izleyicimden alırım. Bu yüzden bence salonda kötü bir koltuk yoktur. Dinleyiciler sahnenin neresinde olurlarsa olsunlar ben onlarla birlikte enerjimi sağlıyorum'' diye konuştu. Gaynor, Türkiye'de yoğun programı nedeniyle 3 gün kalabileceğini belirterek, ''Burada kaldığım kısa süre içerisinde Kapalıçarşı'yı gezeceğim. Bir çok restoran var. Bu akşam da Boğazda Türk mutfağına ait yemeklerden yiyeceğim'' ifadelerini kullandı. Enbe Orkestrası'nın şefi Behzat Gerçeker de Gaynor'un Grammy ödülü de alan çok önemli bir müzisyen olduğunu vurgulayarak, Gaynor için çok özel bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.