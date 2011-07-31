T24 LogoT24 Logo
Yaşam

GLORIA GAYNOR TÜRK HAYRANLARIYLA BULUŞACAK İSTANBUL (A.A)

31 Temmuz 2011 23:14

-GLORIA GAYNOR TÜRK HAYRANLARIYLA BULUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - Dünyaca ünlü sanatçı Gloria Gaynor, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bu akşam hayranlarıyla buluşacak. Ünlü sanatçı, Avrupa turnesi kapsamında Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası ile vereceği konser öncesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bir basın toplantı düzenledi. Gaynor, Türkiye'ye daha önce de geldiğini belirterek, ''Türkiye'de tekrar olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada çalışmak istediğim başka sanatçılar da var. Behzat Gerçeker ve Orkestrası zaten son derece başarılılar. Onlarla birlikte sahne alacak olmaktan gurur duyuyorum'' dedi. Bir basın mensubunun ''I Will Survive'' isimli şarkısının neden bu kadar sevildiğini sorması üzerine Gaynor, ''Bu şarkı insanlara kendilerini kötü hissettikleri zaman güç veriyor. Bu yüzden dünyada bu kadar ünlü olabildi'' diye cevap verdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin yaz konserleri için farklı bir öneme sahip olduğunu bildiğini kaydeden Gaynor, ''Ben konser salonunun enerjisini izleyicimden alırım. Bu yüzden bence salonda kötü bir koltuk yoktur. Dinleyiciler sahnenin neresinde olurlarsa olsunlar ben onlarla birlikte enerjimi sağlıyorum'' diye konuştu. Gaynor, Türkiye'de yoğun programı nedeniyle 3 gün kalabileceğini belirterek, ''Burada kaldığım kısa süre içerisinde Kapalıçarşı'yı gezeceğim. Bir çok restoran var. Bu akşam da Boğazda Türk mutfağına ait yemeklerden yiyeceğim'' ifadelerini kullandı. Enbe Orkestrası'nın şefi Behzat Gerçeker de Gaynor'un Grammy ödülü de alan çok önemli bir müzisyen olduğunu vurgulayarak, Gaynor için çok özel bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24