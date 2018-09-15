Gloria Cup'ta finalin adı belli oldu

Namık Kemal KILINÇ / Serik (Antalya) (DHA) - Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi\'nde bulunan Gloria Sports Arena\'da düzenlenen Gloria Cup\'ta günün maçları oynandı ve gruplardaki sıralamalar belli oldu.

12-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde Banvit, CSKA Moskova\'ya 76-71 mağlup olurken; Anadolu Efes, TOFAŞ\'ı 83-77 yendi. Bugün oynanan mücadelelerin ardından A ve B gruplarındaki sıralamalar netleşti. A Grubu\'nda liderliği CSKA Moskova alırken, Banvit ikinci, AS Monaco ise üçüncü oldu. B Grubu\'nda ise lider Zalgiris Kaunas, ikinci Anadolu Efes olurken, üçüncü sırayı TOFAŞ aldı.

Turnuvanın son günü olan 16 Eylül Pazar günü CSKA Moskova ile Zalgiris Kaunas final maçında karşı karşıya gelecek. Banvit ile Anadolu Efes üçüncülük maçında, AS Monaco ile TOFAŞ ise beşincilik maçında karşılaşacak.

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