Glock kendisini savundu



Formula 1'de sezonun son yarışı olan Brezilya GP'sinde, belki de sezon şampiyonunu tayin eden Toyota pilotu Timo Glock son turda, kuru havaya uygun olan lastiklerinde problemler yaşamasından ötürü Hamilton'ın kendisini geçmesine engel olamadığını söyledi.



Son turlara girilirken aracı sürmenin çok zor hale geldiğini ifade edern Alman sürücü, son turlarda bastıran yağmura rağmen pite girip kuru hava lastiklerini değiştirmemesinden dolayı ıslak zeminde aracın kontrolünü zorlukla sağladığını ve Hamilton tarafından geçilmesi esnasında pozisyonunu kaybettiğini söyledi.





