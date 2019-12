Global, limanda vizeyi aldı doğalgazda 2009'u bekliyor

Danıştay 13. Dairesi, İzmir Limanı'nın özelleştirilmesine vize verdi.



Limanın 1.5 ay içinde EİB Ortak Girişim Grubu'na devredilmesi gerekiyor. İhaleyi kazanan Global'in Başkent Doğalgaz için ise 2009 beklemesi gerekiyor.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait İzmir Limanı'nın işletme hakkının 49 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin ihalenin iptali talebiyle açılan dava reddedildi. Danıştay 13. Dairesi'nin kararının ardından İzmir Limanı'nın, özelleştirme ihalesini 1 milyar 275 milyon dolar bedelle kazanan Global-Hutchison-Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ortak Girişim Grubu'na 1.5 ay içinde devredilmesi bekleniyor.



Konsorsiyum üyesi Global Yatırım Holding'in en büyük önemi verdiği ve Mayıs 2007'den beri beklediği projelerden biri olan İzmir Limanı'nda önü açılırken, bir başka önemli proje olan Başkent Doğalgaz Dağıtımı'nın devrinin ise 2009 yılına kaldığı belirtiliyor. Global Yatırım Holding, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin özelleştirme ihalesini Energaz ortaklığı ile geçtiğimiz mart ayında kazanmıştı.



Temyiz devri engellemez



Danıştay 13 Dairesi Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Vakfı Merkezi (KİGEM) tarafından açılan İzmir Limanı'nın özelleştirilmesine ilişikni iptal davasını reddetti. KİGEM, kararları temyiz ederse, dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidecek. Ancak temyiz süreci İzmir Limanı'nın devrini engellemiyor.



İzmir Limanı ile ilgili ihale 3 Mayıs 2007'de gerçekleşmişti. Liman-İş Sendikası ile KİGEM ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Referans'a açıklamada bulunan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Bir an önce devir almak istiyoruz" dedi. Karar temyize gitse bile bunun deviri engellemediğini kaydeden Kutman, "Devrin kısa sürede gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Sözleşmede ve ödeme koşullarında bir değişiklik olmayacak" diye konuştu.



Projenin parası hazır



"Bu projenin ödemesi, kredisi, özkaynağı her şeyi sonuna kadar hazır. Yarın davet etseler konsorsiyum üzerine düşeni yapar" diyen Kutman, önemli olan konunun, İzmir Limanı'nın yaşadığı tıkanıklığın aşılması olduğunu ifade etti. Kutman, "Çok güçlü bir konsorsiyum. Dünyanın en büyük liman işleticisi firma da konsorsiyumun içinde. Genel kredi krizinden etkilenmedi konsorsiyum üyeleri. Para nakden ödenecek. Biz üzerimize düşen kaynağı 15 yıl vadeli borçlanmayla hazırladık" değerlendirmesinde bulundu.

EİB Liman Hizmetleri AŞ (LİMAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Eli Alharal ise, "Artık bu iş bitti diyebiliriz" açıklamasında bulundu. Hukuki sürecin tamamlanmasıyla ÖİB'nin ihaleyi kazanan konsorsiyuma ödeme ve devir işlemleri için 30-40 gün arası süre vermesinin beklendiğini kaydeden Alharal, bu süreçte ödeme koşullarının yerine getirilip devrin tamamlanacağını kaydetti. "Buradaki en büyük arzumuz bir an önce limanın sahibinin belli olup yatırımın yapılması, limanda ortaya çıkan sıkışıklıkların giderilmesidir" diyen Alharal, dava nedeniyle aradan geçen 16 aylık bekleme süresinin ciddi külfet oluşturduğunu kaydetti.



Global yatırım sermaye artırımından vazgeçti



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB)dün bir açıklamada bulunan Global Yatırım Holding, 275 milyon YTL'lik bedelli sermaye artırımından vazgeçtiğini bildirdi. Açıklamada, sermaye artırımına yapılması planlanan bazı projelerin finansmanı açısından ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Yurtiçi ve yurtdışı proje finansmanı piyasası işlemez hale geldi" denildi. Global Yatırım Holding'in sermaye artırımından Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ projesinin tamamlanma süresi 2009'a sarktığı için vazgeçtiği belirtiliyor. Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin özelleştirme ihalesini geçtiğimiz martta 1 milyar 610 milyon dolar ile Global Yatırım-Energaz ortaklığı kazanmıştı. Konsorsiyumun yüzde 18 KDV ile birlikte 1.9 milyar dolar ödemesi gerekiyordu. İhalenin ardından prosedür ile ilgili sürecin devam ettiğini ancak şimdiden 2009'a sarkacağının belli olduğu belirtiliyor. Süreçteki gecikmenin dışında proje finansmanında da maliyetlerin yükseldiği kaydedilirken, Global Yatırım Holding'in 2009 sonuna kadar kesinlikle bedelli sermaye artırımı yapmayacağı, gerekirse tahsisli artırımı tercih edeceği kaydediliyor.